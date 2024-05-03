Численность рабочей силы среди работоспособных гражданских сократилась в Украине в 2023 году более чем на четверть
18:50 03.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Численность рабочей силы среди гражданского населения работоспособного возраста сократилась в Украине в 2023 году более чем на четверть по сравнению с 2021 годом. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ), опубликованном на сайте регулятора. Почти половину этого сокращения обеспечило выбытие из рабочей силы внешних мигрантов. Среди других причин упоминаются также мобилизация, демографические потери и переход населения к экономически неактивному поведению. Как сообщил в феврале член комитета Верховной рады по вопросам финансов и таможенной политики Алексей Леонов, число работников, занятых в частном секторе, за последние два года сократилось почти на 40%.
По информации ТАСС
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