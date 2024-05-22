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Визит Путина в Китай «подтвердил страхи Запада» о сближении Москвы и Пекина - СМИ

11:20 22.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный визит президента России Владимира Путина в Китай «подтвердил худшие страхи Запада» о сближении Москвы и Пекина. Такое мнение в своей статье в South China Morning Post высказал политический обозреватель Ши Цзянтао.

Как он отметил, Брюссель и Вашингтон неоднократно призывали Пекин «выбрать между Москвой и Западом», эти призывы повторялись во время поездки председателя КНР Си Цзиньпина во Францию, Сербию и Венгрию. «Однако Путин со своим двухдневным визитом оказался явным победителем, успешно притянув Пекин ближе к орбите Москвы», — говорится в статье. Как отметил автор материала, в принятом по итогам визита Путина совместном заявлении Россия и Китай осудили «гегемонистское поведение Вашингтона» и попытки США создать альянсы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Пекин, несомненно, осведомлен, что за его решением повернуться к Москве стоят высокие ставки, так как это создаст риски получения новых западных санкций, дальнейшего обострения отношений с США, а также отдаления большей части Европы. Тот факт, что Пекин удваивает свои ставки на войну Путина с Западом, демонстрирует, что стабилизация отношений с Москвой, вероятно, в настоящее время является его важнейшим приоритетом», — полагает обозреватель Ши Цзянтао.

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