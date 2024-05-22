Жительница Пермского края выиграла бесплатную ипотеку в Сбере

14:10

В Сбере подвели итоги акции «Домклик исполняет мечту», которая проходила с 7 февраля по 26 апреля 2024 года. Для участия достаточно было подать заявку на ипотеку в мобильном приложении Домклик, подключить хотя бы один сервис Домклик (подготовку договора купли-продажи, электронную регистрацию, безопасные расчеты или любой другой) и подписать кредитный договор.

Призы разыграли в прямом эфире. Победители акции получили четыре промокода для покупок на Мегамаркете номиналом от 50 тыс. до 200 тыс. руб. – их можно потратить на любые покупки.

А главным призом стало погашение банком ипотеки на сумму до 10 млн руб. Его выиграла жительница Пермского края: Домклик полностью погасил ее ипотеку на частный дом. Сотрудники Сбера и Домклик поздравили победительницу и вручили ей памятные подарки.

«Получив сообщение о победе в акции, я долго не могла поверить и старалась никому об этом не рассказывать, чтобы не спугнуть удачу, – рассказала победительница розыгрыша Светлана. – Сейчас я с радостью делюсь этой новостью со своими друзьями, и все они тоже загорелись желанием взять ипотеку в Сбере. Перед тем как купить дом, мы с мужем продали машину и средства с продажи направили на первый взнос по ипотеке. Теперь благодаря такому быстрому закрытию кредита мы задумались о покупке нового авто».

«Благодарю всех участников розыгрыша и поздравляю Светлану с победой. Закрытие ипотеки – это всегда яркое, долгожданное событие и начало нового этапа в жизни, – отметил Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка. – Я рад разделить восторг от выигрыша с нашей победительницей и желаю ей дальнейших успехов. Мы в Домклик и дальше будем стараться удивлять наших клиентов, превосходя их ожидания».