Сбер поможет Нижегородской области увеличить турпоток

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Сбер, Министерство туризма и промыслов Нижегородской области и ГК «Современные транспортные технологии» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое направлено на продвижение российских технологических и транспортных решений для туристической инфраструктуры. Документ был подписан на IX конференции Цифровая индустрия промышленной России.

Стороны также планируют развивать туристический потенциал региона, популяризировать автопутешествия, формировать и продвигать детские, молодежные и семейные туры и проекты.

«Мы видим большую заинтересованность Министерства туризма и промыслов Нижегородской области в высокотехнологичных решениях для развития туризма и вместе с ГК «Современные транспортные технологии» поддерживаем это стремление. Турпоток в регион растет каждый год, область в числе лидеров в стране по темпам роста, – отметил управляющий директор – руководитель Дирекции трансформации клиентов CIB Сбербанка Андрей Дмитриев. – Безусловно, такой результат достигается благодаря осознанной позиции руководства Нижегородской области и стратегическому пониманию важности туриндустрии для экономики. Наша задача – дать региону все необходимые инструменты для дальнейшего стимулирования этого роста».

«Подписание соглашения – это перспективный шаг в продвижение российских технологических и транспортных решений для развития туристической инфраструктуры. Выгодное географическое положение, богатое историко-культурное наследие и транспортная доступность Нижегородской области привлекают туристов со всего мира, – рассказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев. – Совместно со Сбером и ГК «Современные транспортные технологии» планируем развивать автотуризм, формировать и продвигать детские, молодежные, семейные туры и проекты. Уверен, что совместные проекты станут стимулом развития новой культуры отдыха и роста потенциала внутренних туристических маршрутов нашего региона».

«Для нас важно способствовать росту туристического потенциала Нижегородской области, так как регион становится одним из самых популярных направлений для внутренних путешествий, – отметил генеральный директор ГК «Современные транспортные технологии» Олег Марков. – Благоустройство территории и улучшение инфраструктуры отражаются на возрастающем числе туристов. Совместно с Министерством туризма и промыслов Нижегородской области и Сбером мы будем стремиться поддерживать данную тенденцию, объединяя технологические и транспортные решения для развития различных направлений туристической отрасли, включая экскурсии, городские мероприятия, а также личные автопутешествия».

«Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) – главное деловое мероприятие по цифровой экономике в России. Конференция проходит в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая 2024 года.