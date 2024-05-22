С официальным визитом в Москву прибыл король Бахрейна
18:45 22.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа прибыл с официальным визитом в Россию, его самолет приземлился в одном из столичных аэропортов, передает корреспондент ТАСС.
Как сообщила пресс-служба Кремля, 23 мая король Бахрейна проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны планируют рассмотреть перспективы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях. По итогам встречи планируется подписание документов.
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