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С официальным визитом в Москву прибыл король Бахрейна

18:45 22.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа прибыл с официальным визитом в Россию, его самолет приземлился в одном из столичных аэропортов, передает корреспондент ТАСС.

Как сообщила пресс-служба Кремля, 23 мая король Бахрейна проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны планируют рассмотреть перспективы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях. По итогам встречи планируется подписание документов.

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