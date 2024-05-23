Попытки Украины вернуться к границам до начала СВО поддерживаются в США - Блинкен
10:50 23.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выступая в среду на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, он утвердительно ответил на вопрос о том, поддерживают ли Пентагон и Совет национальной безопасности Белого дома стремление Киева вернуться к границам, которые существовали до начала в феврале 2022 года СВО. «Да, абсолютно», — сказал Блинкен. Никаких других комментариев на эту тему от него не последовало.
Далее Блинкен вновь уклонился от прямого ответа на просьбу пояснить, готово ли правительство США выполнить просьбу Украины и снять ограничения на применение Киевом американских вооружений для нанесения ударов в глубине территории РФ. «Украина будет принимать решения, который ей необходимо принимать, чтобы защищаться. Я хочу гарантировать, что у них есть все необходимое для этого», — провозгласил глава внешнеполитического ведомства. При этом он в очередной раз заявил, что дело не только в передаче Западом нынешним украинским властям все более мощных средств поражения. «Недостаточно передать [истребитель-бомбардировщик] F-16 или танк Abrams. Мы также должны гарантировать, что у украинцев будет подготовка, нужная для их (таких вооружений — прим. ТАСС) применения. Кроме того, мы должны гарантировать, что у них появится способность обслуживать ее (эту технику — прим. ТАСС)», — отметил Блинкен.
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