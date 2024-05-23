Украинских неонацистов тренируют на территории Франции - агентство

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одна из групп украинских военных, прибывшая на территорию Франции в октябре 2023 года для прохождения обучения, состояла из неонацистов. Об этом сообщило агентство Mediapart.



По его данным, французская сторона не могла этого не заметить: на лице у одного из украинцев был вытатуирован символ СС — военизированного формирования Национал-социалистической немецкой рабочей партии нацистской Германии. Агентство демонстрирует фотографию украинского военного, на которой видна эта татуировка, при этом его лицо размыто.



Mediapart указывает, что этот военнослужащий не единственный, кто открыто демонстрирует свои неонацистские убеждения. Агентство, в частности, приводит снимки, на которых, по его утверждениям, военнослужащие, одетые во французскую военную форму, но являющиеся украинцами, позируют с флагом в желто-синих цветах со свастикой по центру. На другой фотографии один из солдат стоит на фоне изображения Адольфа Гитлера.





