0
0
42
НОВОСТИ

Глава NASA рассказал, зачем американцам надо попасть на Южный полюс Луны раньше Китая

18:50 23.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты обеспокоены лунной программой Китая. Об этом заявил директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон.

Выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США, он назвал американскую лунную программу одним из важнейших направлений нынешней деятельности вверенного ему ведомства. «Ясно, что это один из высших приоритетов в связи с геополитической ситуацией, в которой мы находимся, с космической гонкой», — подчеркнул Нельсон.

«Причина, по которой мы направляемся на другую часть Луны — Южный полюс, заключается в том, что, насколько мы знаем, там есть лед в расщелинах скальных пород, находящихся в постоянной тени», — отметил глава НАСА. По его словам, если там действительно имеются водород и кислород, то речь идет о «ценном ресурсе». «Поэтому Китай тоже направляется на Южный полюс. Свою обеспокоенность на этот счет я излагал публично, ничего нового в этом нет», — сказал Нельсон.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:38 23.05.2024
Генассамблея ООН поддержала резолюцию по геноциду в Сребренице
0
77
18:16 23.05.2024
Сбер и ИТ-кампус «Неймарк» будут вместе развивать ИТ-образование
0
110
16:40 23.05.2024
Париж отправляет в Новою Каледонию дополнительную бронетехнику и вертолеты
0
237
15:30 23.05.2024
Россия, как правоприемница СССР, сохраняет позицию по признанию Палестины - Песков
0
328
15:25 23.05.2024
Имущество США в РФ может быть использовано как компенсация ущерба от изъятия активов России - Указ
0
384
14:30 23.05.2024
Парламентские выборы в Великобритании не изменят отношений с РФ - Песков
0
333
14:20 23.05.2024
Угрозы Блинкена по поводу санкций из-за закона об иноагентах пустые - Субари
0
428
14:10 23.05.2024
До конца весенней сессии могут принять законы об ужесточении наказания за утечку данных
0
351
13:40 23.05.2024
Во Франции задержали мужчину за план нападения на участников эстафеты олимпийского огня
0
364
13:20 23.05.2024
На саммите НАТО в Вашингтоне не примут решения о членстве Украины
0
430

Возврат к списку