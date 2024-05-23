Глава NASA рассказал, зачем американцам надо попасть на Южный полюс Луны раньше Китая
18:50 23.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты обеспокоены лунной программой Китая. Об этом заявил директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон.
Выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США, он назвал американскую лунную программу одним из важнейших направлений нынешней деятельности вверенного ему ведомства. «Ясно, что это один из высших приоритетов в связи с геополитической ситуацией, в которой мы находимся, с космической гонкой», — подчеркнул Нельсон.
«Причина, по которой мы направляемся на другую часть Луны — Южный полюс, заключается в том, что, насколько мы знаем, там есть лед в расщелинах скальных пород, находящихся в постоянной тени», — отметил глава НАСА. По его словам, если там действительно имеются водород и кислород, то речь идет о «ценном ресурсе». «Поэтому Китай тоже направляется на Южный полюс. Свою обеспокоенность на этот счет я излагал публично, ничего нового в этом нет», — сказал Нельсон.
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