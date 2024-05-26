Премьер Италии, вспомнив высказывания Макрона, советует генсеку НАТО быть осмотрительннее

17:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рекомендовала генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу быть осмотрительным. Так она прокомментировала в эфире телеканала RAI-3 заявления главы альянса о разрешении Киеву наносить удары западным оружием по территории РФ.

«Я не знаю, почему Столтенберг сказал это. Нужно быть осторожными. Я согласна, что НАТО должна занимать жесткую позицию и не поддаваться. Но заявлений, вызывающих споры, много. Достаточно вспомнить [заявления президента Франции Эмманюэля] Макрона (о направлении военных НАТО на Украину — прим. ТАСС). Я советую быть более осмотрительными», — сказала глава итальянского правительства.