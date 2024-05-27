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Украина получит от Германии еще 60 млн евро, в качестве гуманитарной помощи

11:40 27.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок анонсировала выделение страной еще 60 млн евро в качестве гуманитарной помощи Украине.

«На эти цели [гуманитарную помощь] мы, правительство ФРГ, выделяем еще 60 млн евро, прежде всего для востока Украины», — заявила она по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД.

По словам Бербок, там «ситуация такова, что не хватает всего <…>». Министр отметила, что Германия пытается поставлять гуманитарную помощь в регион вместе «с международными игроками».


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