Украина получит от Германии еще 60 млн евро, в качестве гуманитарной помощи

11:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок анонсировала выделение страной еще 60 млн евро в качестве гуманитарной помощи Украине.



«На эти цели [гуманитарную помощь] мы, правительство ФРГ, выделяем еще 60 млн евро, прежде всего для востока Украины», — заявила она по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД.



По словам Бербок, там «ситуация такова, что не хватает всего <…>». Министр отметила, что Германия пытается поставлять гуманитарную помощь в регион вместе «с международными игроками».





