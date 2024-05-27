0
0
94
НОВОСТИ

В этом годув Вену привезут выставку музея Пушкина о романе «Евгений Онегин»

14:30 27.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный музей Пушкина подготовил 16 выставочных проектов к 225-летию поэта. Экспозицию «Путешествие по Москве с героями романа „Евгений Онегин“ представят в Русском доме в Вене в середине 2024 года, сообщил директор музея Евгений Богатырев.

«Нашу большую выставку ждут в Вене. Есть уже договоренность: во второй половине этого года мы отправим ее в Русский дом в Вене», — сказал он.

Также в ближайшее время она поедет в столицу Филиппин, уточнил он.

«Кроме того, будет готовиться большой выставочный проект из подлинных материалов в Китай. Это будет выставка в рамках объявленного нашим президентом перекрестного года», — добавил Богатырев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:05 27.05.2024
В Китае создан многомиллиардный фонд для увеличения производства чипов
0
18
14:20 27.05.2024
Только страны НАТО могут отменить для Киева ограничения на удары по территории РФ
0
125
14:10 27.05.2024
Замминистру обороны РФ заочно предъявили обвинение на Украине
0
148
13:50 27.05.2024
В Белгородской области беспилотник атаковал автозаправку
0
180
13:40 27.05.2024
НАТО не видит прямой угрозы нападения и не ищет конфликта с РФ - Столтенберг
0
177
13:30 27.05.2024
Экс-премьер Испании считает, что ЕС придется выработать стабильные отношения с РФ
0
191
12:50 27.05.2024
Пропажу и продажу сотен экспонатов Британского музея раследует ФБР
0
247
12:40 27.05.2024
Чешский министр заметил, что культура ненависти напоминает ситуацию перед Второй мировой войной
0
306
12:30 27.05.2024
Для поставок оружия Киеву НАТО создаст на саммите в США постоянную структуру - генсек
0
270
12:15 27.05.2024
Польша планирует создать противотанковые рвы и минные поля на границах с РФ и Белоруссией
0
288

Возврат к списку