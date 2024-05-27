В этом годув Вену привезут выставку музея Пушкина о романе «Евгений Онегин»

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный музей Пушкина подготовил 16 выставочных проектов к 225-летию поэта. Экспозицию «Путешествие по Москве с героями романа „Евгений Онегин“ представят в Русском доме в Вене в середине 2024 года, сообщил директор музея Евгений Богатырев.



«Нашу большую выставку ждут в Вене. Есть уже договоренность: во второй половине этого года мы отправим ее в Русский дом в Вене», — сказал он.



Также в ближайшее время она поедет в столицу Филиппин, уточнил он.



«Кроме того, будет готовиться большой выставочный проект из подлинных материалов в Китай. Это будет выставка в рамках объявленного нашим президентом перекрестного года», — добавил Богатырев.



