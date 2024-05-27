В этом годув Вену привезут выставку музея Пушкина о романе «Евгений Онегин»
14:30 27.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Нашу большую выставку ждут в Вене. Есть уже договоренность: во второй половине этого года мы отправим ее в Русский дом в Вене», — сказал он.
Также в ближайшее время она поедет в столицу Филиппин, уточнил он.
«Кроме того, будет готовиться большой выставочный проект из подлинных материалов в Китай. Это будет выставка в рамках объявленного нашим президентом перекрестного года», — добавил Богатырев.
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