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В Китае создан многомиллиардный фонд для увеличения производства чипов

15:05 27.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Китае создан фонд в размере около $48 млрд для увеличения производства микросхем, налаживания местных цепочек их поставок с целью сокращения технологического разрыва с США. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее данным, крупнейшим акционером фонда (17%) стал Минфин КНР, а пять крупнейших китайских государственных банков — Промышленно-торговый банк, Китайский строительный банк, Сельскохозяйственный банк, Банк Китая и Банк коммуникаций — владеют почти по 6% акций каждый.

По оценке международной организации SEMI, представляющей производителей и поставщиков микросхем, в текущем году китайские компании начнут реализацию 18 проектов по производству полупроводников, что увеличит мощности Китая в этой сфере в 2024 году на 12%.

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