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Байден приписал США победу над фашистской Германией, забыв о СССР и других союзниках

09:45 28.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден не стал упоминать о Советском Союзе и других союзниках по антигитлеровской коалиции, когда говорил о победе над Третьим рейхом. Он выступал на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном в День поминовения американских военнослужащих, погибших в различных конфликтах.

«Поколения военнослужащих пали в боях. Нас окружают [могилы] павших героев каждого крупного конфликта в истории, которые отстаивали нашу независимость, сохраняли нашу страну, побеждали фашизм, создавали мощные [международные] союзы, выкованные в огне двух мировых войн. Представители величайшего поколения (которые родились в 1901–1927 гг. — прим. ТАСС) 80 лет назад, что мы будем вспоминать на следующей неделе, высадились на пляже Нормандии, освободили целый континент и буквально спасли мир», — сказал глава государства. После этого он упомянул Корейскую войну, войну во Вьетнаме, а также военные операции в Афганистане и Ираке.

«Десятилетие за десятилетием, год за годом эти воины сражались за нашу свободу и свободу других людей. Поскольку свобода никогда не была гарантирована, каждое поколение должно ее заслужить. Сражайтесь за нее. Защищайте ее в борьбе между автократией и демократией. Между алчностью немногих и правами многих», — добавил глава государства.


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