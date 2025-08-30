В Австрии расследуют кибератаку на Министерство внутренних дел страны
14:45 30.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство внутренних дел Австрии сообщило, что в течение последних нескольких недель подвергалось целенаправленным кибератакам. В их результате хакеры получили доступ к переписке около 100 почтовых аккаунтов сотрудников ведомства, сообщается в его пресс-релизе.
«Подразделение, ответственное за информационную инфраструктуру МВД, обнаружило несколько недель назад признаки необычного поведения ИТ-систем ведомства. Подробный анализ показал, что речь идет о целенаправленных и профессиональных кибератаках», — отметили в МВД. В их результате хакеры получили «частичный доступ к переписке около 100» из примерно 60 тысяч пользователей. Злоумышленники при этом якобы не получили доступ к базам, содержащим персональные данные жителей альпийской республики.
НОВОСТИ
- 14:24 30.08.2025
- Экс-спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий был застрелен во Львове, - подтвердил Зеленский
- 12:45 30.08.2025
- ВС России прошедшей ночью нанесли массированный удар по аэродромам и военным предприятиям Украины – МО РФ
- 12:39 30.08.2025
- «Роснефть» сконцентрируется на высокомаржинальных проектах
- 12:01 30.08.2025
- Сечин назвал ключевые факторы, негативно влияющие на работу нефтяников РФ
- 11:48 30.08.2025
- Наращивание добычи нефти странами ОПЕК привело к профициту на мировом рынке нефти - Сечин
- 10:35 30.08.2025
- Бельгия готова дать 100 млн евро на закупку у США оружия для Украины
- 09:40 30.08.2025
- С начала года ущерб от IT-преступлений в России вырос на 16% - МВД РФ
- 09:10 30.08.2025
- Трамп «заботится о защите» Украины, поставив оружие для ударов вглубь РФ – Постпред США при НАТО
- 09:05 30.08.2025
- В двусторонней торговле Россия и Китай практически перестали использовать доллар и евро - Путин
- 23:05 29.08.2025
- Мерц утверждает, что ФРГ находится в состоянии конфликта с РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать