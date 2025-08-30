В Австрии расследуют кибератаку на Министерство внутренних дел страны

14:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство внутренних дел Австрии сообщило, что в течение последних нескольких недель подвергалось целенаправленным кибератакам. В их результате хакеры получили доступ к переписке около 100 почтовых аккаунтов сотрудников ведомства, сообщается в его пресс-релизе.

«Подразделение, ответственное за информационную инфраструктуру МВД, обнаружило несколько недель назад признаки необычного поведения ИТ-систем ведомства. Подробный анализ показал, что речь идет о целенаправленных и профессиональных кибератаках», — отметили в МВД. В их результате хакеры получили «частичный доступ к переписке около 100» из примерно 60 тысяч пользователей. Злоумышленники при этом якобы не получили доступ к базам, содержащим персональные данные жителей альпийской республики.