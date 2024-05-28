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До 2028 года Бельгия передаст Украине 30 самолетов F-16

10:10 28.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Бельгии передадут Украине 30 самолетов F-16 до 2028 года, первые истребители должны поступить в текущем году. Об этом заявила глава МИД королевства Аджа Лябиб в эфире радиостанции Bel RTL.

«Мы рассчитываем в ближайшее время подписать соглашение по безопасности с Украиной. По нему Бельгия возьмет на себя обязательство поставить Украине 30 своих F-16, первые самолеты должны быть переданы уже до конца этого года», — сказала Лябиб, впервые озвучив возможные объемы поставок. Самолеты должны поставляться по мере того, как Брюссель будет получать от США заказанные в 2018 году F-35. Бельгия рассчитывает получить первые два F-35 к концу 2024 года — началу 2025 года.


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