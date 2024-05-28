Глава МИД Бельгии считает, что танки РФ могут пойти на Брюссель
12:20 28.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Нельзя недооценивать угрозу, которую Россия представляет для нас самих», — утверждала она в эфире радиостанции Bel RTL, после чего ведущий задал ей эмоциональный вопрос: «Они что, будут наступать своими танками на Европу и Бельгию?». На что последовал ответ: «Ну конечно же!».
По оценке Лябиб, которая будет участвовать в выборах в парламент Бельгии 9 июня от либеральной партии Бельгии «Реформаторское движение» (ее членом также является глава Евросовета Шарль Мишель), руководство РФ намерено «дальше двигать границы», а также «ставить под угрозу» бельгийские «ценности и демократию». Получив повторный уточняющий вопрос, «могут ли русские танки однажды появиться в Брюсселе», она заявила, что «это не невозможный сценарий».
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