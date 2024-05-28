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Глава МИД Бельгии считает, что танки РФ могут пойти на Брюссель

12:20 28.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб попыталась обосновать необходимость поставок оружия Украине тем, что российские танки, по ее мнению, могут начать наступление на ее страну.

«Нельзя недооценивать угрозу, которую Россия представляет для нас самих», — утверждала она в эфире радиостанции Bel RTL, после чего ведущий задал ей эмоциональный вопрос: «Они что, будут наступать своими танками на Европу и Бельгию?». На что последовал ответ: «Ну конечно же!».

По оценке Лябиб, которая будет участвовать в выборах в парламент Бельгии 9 июня от либеральной партии Бельгии «Реформаторское движение» (ее членом также является глава Евросовета Шарль Мишель), руководство РФ намерено «дальше двигать границы», а также «ставить под угрозу» бельгийские «ценности и демократию». Получив повторный уточняющий вопрос, «могут ли русские танки однажды появиться в Брюсселе», она заявила, что «это не невозможный сценарий».

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