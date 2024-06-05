Казахстан не поддерживает санкции США и ЕС, но вынужден их соблюдать — вице-премьер

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Казахстана не поддерживают санкционную политику США и Евросоюза в отношении России и других стран, но вынуждены ее соблюдать. Об этом сообщил журналистам на брифинге заместитель премьер-министра республики Серик Жумангарин.

«Нас на самом деле это очень сильно задевает. Многие логистические и торговые цепочки разорваны из-за этого. Мы не являемся участником коалиции, не поддерживаем эту санкционную политику односторонне, но мы будем ее соблюдать, потому что нам это выгодно с экономической точки зрения. У нас небольшая экономика, санкционного давления мы не выдержим, наши предприятия прежде всего», — сказал он, отвечая на вопрос о политике США и ЕС в области ограничительных мер в отношении России, Китая и других государств.