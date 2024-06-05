0
0
120
НОВОСТИ

Казахстан не поддерживает санкции США и ЕС, но вынужден их соблюдать — вице-премьер

14:12 05.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Казахстана не поддерживают санкционную политику США и Евросоюза в отношении России и других стран, но вынуждены ее соблюдать. Об этом сообщил журналистам на брифинге заместитель премьер-министра республики Серик Жумангарин.

«Нас на самом деле это очень сильно задевает. Многие логистические и торговые цепочки разорваны из-за этого. Мы не являемся участником коалиции, не поддерживаем эту санкционную политику односторонне, но мы будем ее соблюдать, потому что нам это выгодно с экономической точки зрения. У нас небольшая экономика, санкционного давления мы не выдержим, наши предприятия прежде всего», — сказал он, отвечая на вопрос о политике США и ЕС в области ограничительных мер в отношении России, Китая и других государств.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 05.06.2024
Путин сегодня вечером посетит Царское село и Царскосельский лицей — Песков
0
88
14:25 05.06.2024
60% платежей за импорт из Индии в Россию проводятся через Сбер
0
88
14:10 05.06.2024
Сервисы в Sber API стали бесплатными
0
96
14:00 05.06.2024
Диверсанты, принуждавшие школьников поджигать релейные шкафы, получили от 17 до 22 лет
0
132
13:32 05.06.2024
При приеме в педвузы нужен обязательный экзамен по профильным предметам — Фальков
0
199
13:20 05.06.2024
Нетаньяху заявил о готовности Израиля к «очень решительным действиям» на севере
0
212
13:14 05.06.2024
Сбер выявил схему мошенничества с «инвестициями» кредитов граждан в финансовые пирамиды
0
206
13:07 05.06.2024
Мосгордума назначила дату выборов депутатов нового созыва
0
188
13:05 05.06.2024
«Майдан» уничтожил Украину — премьер-министр Грузии
0
248
13:00 05.06.2024
Каждый третий россиянин страдает ожирением — замглавы Минздрава
0
191

Возврат к списку