0
0
175
НОВОСТИ

Директором «Современника» стал Машков, в театрах Сатиры и Виктюка сменились худруки

13:20 07.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Машков станет новым директором «Современника», сообщается на портале мэра столицы. Кроме того, художественным руководителем Московского академического театра сатиры будет Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка — Константин Богомолов.

«В ряде столичных театров произошли кадровые изменения. Так, новым директором „Современника“ станет Владимир Машков. Художественным руководителем Московского академического театра сатиры будет Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка — Константин Богомолов. При этом все трое сохранят текущие должности художественных руководителей: Владимир Машков — в Московском театре Олега Табакова, Евгений Герасимов — в Театре на Малой Ордынке, а Константин Богомолов — в Театре на Малой Бронной», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 07.06.2024
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых
0
90
13:50 07.06.2024
Сбер и «Россети» научат искусственный интеллект понимать электроэнергетику
0
97
13:45 07.06.2024
В Псковской области применят комплексный подход при переработке отходов
0
104
13:32 07.06.2024
Запад готовит для Молдавии украинский сценарий — Шор
0
156
13:05 07.06.2024
Полное освобождение Харьковской области «не за горами», считает Ганчев
0
190
13:00 07.06.2024
Люди находятся под завалами после обрушения подъезда пятиэтажки в Луганске из-за удара ВСУ
0
341
12:32 07.06.2024
ВСУ выпустили по Луганску, предварительно, не менее шести ракет ATACMS
0
243
12:25 07.06.2024
Сбер: Инвестиции в антропоморфных роботов становятся самыми перспективными в сфере искусственного интеллекта
0
217
12:20 07.06.2024
Генпрокурор поддержал идею освобождать бизнес от ответственности при устранения нарушений
0
208
12:05 07.06.2024
На реализацию поручений президента за 6 лет используют около 9 трлн руб. — Силуанов
0
226

Возврат к списку