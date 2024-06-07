Директором «Современника» стал Машков, в театрах Сатиры и Виктюка сменились худруки

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Машков станет новым директором «Современника», сообщается на портале мэра столицы. Кроме того, художественным руководителем Московского академического театра сатиры будет Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка — Константин Богомолов.

«В ряде столичных театров произошли кадровые изменения. Так, новым директором „Современника“ станет Владимир Машков. Художественным руководителем Московского академического театра сатиры будет Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка — Константин Богомолов. При этом все трое сохранят текущие должности художественных руководителей: Владимир Машков — в Московском театре Олега Табакова, Евгений Герасимов — в Театре на Малой Ордынке, а Константин Богомолов — в Театре на Малой Бронной», — говорится в сообщении.