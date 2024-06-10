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Медведев призвал Макрона и Шольца уйти в отставку после поражения на выборах в ЕП

13:32 10.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выборы в Европарламент, на которых оппозиционные действующему руководству Франции и Германии силы одержали убедительную победу, отправляют «на свалку истории» канцлера ФРГ Олафа Шольца и французского президента Эмманюэля Макрона. Такой комментарий, призывая политиков уйти в отставку, опубликовал на английском языке в соцсети X зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, выборы в ЕП «отражают неумелую, <…> идиотскую экономическую и миграционную политику» Шольца и Макрона, поддерживающих «бандеровские власти в б. Украине ценой жизней своих собственных граждан».

«Подождите и посмотрите, что будет дальше, — призвал зампред СБ РФ, обращаясь к Шольцу и Макрону. — Пора подавать в отставку. На свалку истории!»

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