Медведев призвал Макрона и Шольца уйти в отставку после поражения на выборах в ЕП
13:32 10.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выборы в Европарламент, на которых оппозиционные действующему руководству Франции и Германии силы одержали убедительную победу, отправляют «на свалку истории» канцлера ФРГ Олафа Шольца и французского президента Эмманюэля Макрона. Такой комментарий, призывая политиков уйти в отставку, опубликовал на английском языке в соцсети X зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, выборы в ЕП «отражают неумелую, <…> идиотскую экономическую и миграционную политику» Шольца и Макрона, поддерживающих «бандеровские власти в б. Украине ценой жизней своих собственных граждан».
«Подождите и посмотрите, что будет дальше, — призвал зампред СБ РФ, обращаясь к Шольцу и Макрону. — Пора подавать в отставку. На свалку истории!»
НОВОСТИ
- 14:00 10.06.2024
- ВС РФ освободили населенный пункт Старомайорское в ДНР — МО РФ
- 13:20 10.06.2024
- В России с начала лета в водоемах погибли 178 человек, спасены более 40 — МЧС
- 13:05 10.06.2024
- Большинство в Европарламенте будет проевропейским и проукраинским, заявил Песков
- 13:00 10.06.2024
- Безвозвратные потери Украины на передовой превысили полмиллиона человек — Азаров
- 12:32 10.06.2024
- Зеленский назвал наиболее сложной для ВСУ ситуацию в ДНР
- 12:20 10.06.2024
- Глава германских правых высказалась за досрочные выборы в ФРГ
- 12:12 10.06.2024
- Стартовал прием заявок на обучение в Летней цифровой школе Сбера
- 12:05 10.06.2024
- СМИД БРИКС начался с минуты молчания в память о гибели президента и главы МИД Ирана
- 12:00 10.06.2024
- Все согласны, что РФ должна участвовать в диалоге по Украине — глава МИД Швейцарии
- 11:32 10.06.2024
- Дефицит бюджета РФ за январь — май предварительно составил 983 млрд руб. — Минфин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать