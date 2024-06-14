В центре Киева раздаются взрывы, работает система ПВО — очевидцы
11:05 14.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрывы гремят в центральных районах Киева, работает система ПВО. Об этом сообщили ТАСС очевидцы.
«Объявлена тревога, работает ПВО, взрывы слышны со стороны Голосеевского и близлежащих районов», — рассказали собеседники.
Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
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