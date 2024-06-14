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Секретарь Совбеза Армении примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

12:05 14.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян отправится в швейцарский кантон Нидвальден для участия в конференции по Украине. Об этом сообщила пресс-служба Совбеза.

«15 июня секретарь Совбеза Армении Армен Григорян отправится с рабочим визитом в кантон Нидвальден Швейцарской Конфедерации, где примет участие в саммите „Украинская мирная резолюция“, — отмечается в сообщении.

Швейцария планирует провести 15–16 июня на курорте Бюргеншток конференцию по Украине. Берн пригласил на нее более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС. 10 июня власти объявили, что откликнулись на приглашение 90 стран и организаций. В частности, в Бюргеншток не приедут представители Бразилии, Китая, Саудовской Аравии и целого ряда других государств. Между тем, по данным некоторых СМИ, число потенциальных участников уже снизилось до 78.

По сообщению швейцарских властей, РФ не входит в число приглашенных.

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