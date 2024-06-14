Военное присутствие внешних держав в евразийском регионе нужно сворачивать — Путин

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военное присутствие в Евразии держав из-за пределов региона необходимо постепенно сворачивать. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с руководством МИД РФ.

«В перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в евразийском регионе, — сказал он. — Понимаем, безусловно, что в нынешней ситуации этот тезис может показаться нереалистичным. Однако это сейчас. Но если мы выстроим надежную систему безопасности в будущем, в таком присутствии внерегиональных военных контингентов просто не будет необходимости».