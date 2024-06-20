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НОВОСТИ

Верховный совет обороны Румынии решил отдать Украине систему Patriot

16:00 20.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный совет обороны Румынии принял решение передать Украине ЗРК Patriot. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, этому решению способствовали переговоры Румынии с союзниками о получении взамен аналогичной системы ПВО.

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