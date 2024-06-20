Украина получит истребители F-16 уже этим летом, заявили власти Нидерландов
16:12 20.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина уже этим летом сможет получить обещанные ей Нидерландами истребители F-16. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на представителей Минобороны западноевропейской страны.
«Примерно к этому лету [поставки] наладятся», — приводит британская газета The Guardian слова командующего ВВС Нидерландов генерала Арно Сталлманн. Он добавил, что обучать украинских пилотов оказалось непросто и для «эффективного обслуживания самолетов нужно хорошо подготовить не только пилотов, но и обслуживающий персонал. Генерал отметил, что на каждый самолет нужно обучить около 10 человек, в том числе двух пилотов.
Сроки поставок истребителей подтвердила и министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, добавив, что Нидерланды со своей стороны «тоже хотят поставить их (самолеты — прим. ТАСС) как можно скорее».
НОВОСТИ
- 16:32 20.06.2024
- Путин назвал «полной дурью» попытки запрещать искусство по национальному принципу
- 16:00 20.06.2024
- Верховный совет обороны Румынии решил отдать Украине систему Patriot
- 15:55 20.06.2024
- В УК Первая рассказали, что происходит с активами после выделения в ЗПИФ-А
- 15:35 20.06.2024
- 21 июня выйдет фильм о том, как россияне меняют мир вместе со Сбером
- 15:32 20.06.2024
- Президент Румынии отозвал свою кандидатуру на пост генсека НАТО
- 15:12 20.06.2024
- РФ и Вьетнам выступают за создание независимой Палестины
- 15:00 20.06.2024
- ВСУ потеряли до 380 военных в зоне ответственности Центральной группировки ВС РФ — МО
- 14:32 20.06.2024
- Украинцы перекрыли трассу Львов — Тернополь, протестуя против действий военкомов
- 14:17 20.06.2024
- Сбер вручил NFT-сертификаты победителям шахматного турнира в «Школе 21»
- 14:12 20.06.2024
- Аландские острова останутся демилитаризованными, но Финляндия готова их защищать
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать