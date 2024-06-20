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Украина получит истребители F-16 уже этим летом, заявили власти Нидерландов

16:12 20.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина уже этим летом сможет получить обещанные ей Нидерландами истребители F-16. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на представителей Минобороны западноевропейской страны.

«Примерно к этому лету [поставки] наладятся», — приводит британская газета The Guardian слова командующего ВВС Нидерландов генерала Арно Сталлманн. Он добавил, что обучать украинских пилотов оказалось непросто и для «эффективного обслуживания самолетов нужно хорошо подготовить не только пилотов, но и обслуживающий персонал. Генерал отметил, что на каждый самолет нужно обучить около 10 человек, в том числе двух пилотов.

Сроки поставок истребителей подтвердила и министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, добавив, что Нидерланды со своей стороны «тоже хотят поставить их (самолеты — прим. ТАСС) как можно скорее».

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