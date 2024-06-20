Путин об эскалации Западом конфликта на Украине: Зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?

20:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин, говоря о том, что коллективный Запад все время повышает уровень эскалации в надежде, что Россия испугается и потерпит стратегическое поражение на поле боя, задал риторический вопрос: зачем бояться и не лучше ли в таком случае идти до конца?

«Действительно, мы это видим, наблюдаем, они [коллективный Запад] все время повышают градус, эскалируют ситуацию. Видимо, рассчитывают на то, что мы в какой-то момент испугаемся, — объяснил российский лидер. — Но в то же время они говорят о том, что они хотят добиться стратегического поражения России на поле боя. Что это означает для России? Для России это означает прекращение ее государственности. Это означает конец тысячелетней истории российского государства — я думаю, что это для всех понятно. А тогда встает вопрос: а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?»