МИД Южной Кореи вызвал посла РФ из-за договора с КНДР — Рёнхап

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Республики Корея вызвал посла РФ в Сеуле Георгия Зиновьева и выразил ему протест в связи с заключением договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Об этом сообщило агентство Рёнхап.

Посольство РФ пока не прокомментировало это.