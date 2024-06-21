МИД Южной Кореи вызвал посла РФ из-за договора с КНДР — Рёнхап
09:05 21.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МИД Республики Корея вызвал посла РФ в Сеуле Георгия Зиновьева и выразил ему протест в связи с заключением договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Об этом сообщило агентство Рёнхап.
Посольство РФ пока не прокомментировало это.
НОВОСТИ
- 09:20 21.06.2024
- В северо-западной части Черного моря уничтожено 6 безэкипажных катеров ВМС Украины
- 09:01 21.06.2024
- Герман Греф: Результаты Сбера позволяют рассчитывать на рост прибыли и дивидендов
- 09:00 21.06.2024
- За ночь сбито 114 БПЛА, в том числе 70 над Крымом и акваторией Черного моря
- 23:00 20.06.2024
- Только 16% россиян сегодня полностью довольны своей заработной платой - опрос
- 22:45 20.06.2024
- Россияне хотели бы получать пенсию не менее 48 тыс. руб. в месяц - опрос
- 22:40 20.06.2024
- Центробанк может существенно повысить ключевую ставку в июле
- 22:30 20.06.2024
- Китай может ввести временные антидемпинговые меры против свинины из Евросоюза
- 22:10 20.06.2024
- Объем поставок нефти из России в Китай в январе–мае увеличился на 11%
- 21:58 20.06.2024
- Траты россиян на новые авто падают второй месяц подряд
- 20:05 20.06.2024
- Путин об эскалации Западом конфликта на Украине: Зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать