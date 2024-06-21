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Расширение БРИКС усилит объединение как противовес Группе семи — Bloomberg

19:20 21.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вступление в БРИКС новых стран способно превратить объединение в более «сильный противовес» Группе семи (G7), пишет агентство Bloomberg.

По его мнению, в БРИКС важна не только экономическая, но и политическая составляющая: участники этой группы выступают против «гегемонии США» на международной арене, а за счет увеличения числа членов могут успешнее противостоять G7.

Издание отмечает, что с 2017 по 2022 год торговый оборот между странами БРИКС вырос на 56% и составил $422 млрд. Своим новым участникам объединение может предоставить «доступ к финансированию более богатых» стран, а также политическую площадку, которая не зависит от влияния Вашингтона, уточняет Bloomberg.

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