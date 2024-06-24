На Украине анонсировали чистки в службе госохраны
15:00 24.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал чистки и другие изменения в управлении госохраны, которое отвечает за безопасность первых лиц государства.
«Управление должно быть очищено от всех, кто выбирает для себя не Украину или дискредитирует управление государственной охраны», — написал он в телеграм-канале по итогам встречи с коллективом ведомства, на которой он представил нового руководителя.
Зеленский добавил, что управление нуждается в модернизации структуры и подходов к работе, а у нового руководителя «есть карт-бланш на проведение изменений».
В Управлении государственной охраны Украины в последнее время произошло несколько несвойственных ведомству такого назначения скандалов. 9 мая был снят с должности начальник управления Сергей Рудь. Это произошло после того, как Служба безопасности Украины задержала близкого к нему полковника госохраны Андрея Гука по обвинению в подготовке покушения на Зеленского и глав спецслужб страны.
После исполнять обязанности руководителя стал один из замов Рудя Максим Донец. Однако 20 июня в СМИ попало письмо, подписанное несколькими офицерами госохраны, в котором они заявляли, что Донец сам назначил себя и. о. начальника ведомства и раздает указания, препятствующие обеспечению охраны высшего руководства страны. Также они утверждали, что Донец фактически отстранил от работы часть сотрудников без объяснения причин. Офицеры просили Зеленского назначить легитимного руководителя ведомства и отменить приказы Донца.
На следующий день после появления в СМИ этого письма Зеленский назначил главой управления Алексея Морозова, а также двух новых заместителей. О причинах этих кадровых решений не сообщалось.
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