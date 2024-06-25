Верховный суд РФ разъяснил, когда лихачество самокатчиков уголовно наказуемо

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности или смерть потерпевшего из-за нарушения правил дорожного движения управляющим самокатом подпадает под ст. 268 УК РФ. Это пояснил Пленум Верховного суда РФ в подготовленных дополнениях в постановление 2008 года «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

«Лица, управлявшие транспортными средствами, не относящимися к <…> механическим транспортным средствам, (например, средством индивидуальной мобильности или велосипедом), либо использовавшие для передвижения иные средства (в частности, самокат) и допустившие нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, при наличии к тому оснований несут ответственность соответственно по частям 1, 2 или 3 статьи 268 УК РФ», — говорится в проекте постановления.

В нем Верховный суд также пояснил, что к средствам индивидуальной мобильности согласно пункту 1.2 правил дорожного движения отнесены электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства индивидуального передвижения человека с использованием двигателей.

Статья 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта) предусматривает в случае тяжкого вреда здоровью по неосторожности ограничение свободы на срок до 3 лет либо принудительные работы или лишение свободы на срок до 2 лет. В случае смерти потерпевшего — ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на срок до 4 лет, а при смерти двух или более лиц — лишение свободы на срок до 7 лет.