Протестующие ворвались в здание парламента Кении

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Протестующие в Кении ворвались в здание парламента, где только что прошло голосование по проекту бюджета с учетом повышения налогов, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В центре раздаются выстрелы и взрывы, из здания парламента валит дым. Издание Citizen сообщает о поджоге здания демонстрантами.