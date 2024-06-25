0
0
2
НОВОСТИ

Протестующие ворвались в здание парламента Кении

15:32 25.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Протестующие в Кении ворвались в здание парламента, где только что прошло голосование по проекту бюджета с учетом повышения налогов, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В центре раздаются выстрелы и взрывы, из здания парламента валит дым. Издание Citizen сообщает о поджоге здания демонстрантами.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 25.06.2024
В Совбезе РФ назвали решение МУС по Шойгу ничтожным «сотрясанием воздуха»
0
77
15:00 25.06.2024
Экспертизы подтвердили, что Ил-76 с украинскими пленными под Белгородом сбили ВСУ
0
144
14:32 25.06.2024
МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
0
196
14:12 25.06.2024
Удар по Севастополю ракетами США равносилен нападению со стороны Вашингтона — Риттер
0
215
14:00 25.06.2024
Голикова назвала размер увеличения пенсии при индексации для работающих
0
220
13:32 25.06.2024
ЕС продлил действие механизма для принятия беженцев Украины до марта 2026 года
0
230
13:20 25.06.2024
В Дагестане погибшего в ходе теракта священника РПЦ представят к ордену Мужества
0
228
13:05 25.06.2024
Стратегическое партнерство РФ и КНДР стало неожиданностью для США — Риттер
0
268
13:00 25.06.2024
Глава Дагестана сообщил, что он против ношения никаба
0
253
12:32 25.06.2024
Жена Ассанжа подтвердила, что он признает вину по одному из пунктов обвинения
0
289

Возврат к списку