Боррель поделился с лидерами ЕС беспокойством насчет сближения Туниса с РФ, КНР и Ираном
18:40 25.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель выразил лидерам европейских стран свою обеспокоенность тем, что Тунис налаживает дипломатические отношения с Россией, Китаем и Ираном. Об этом сообщил журнал Jeune Afrique.
По его информации, на плановом заседании Совета ЕС Боррель «удивил» присутствующих тем, что поднял тему сближения в отношениях между этими странами. Такое развитие событий беспокоит главу дипломатии ЕС, так как, по его словам, Тунис остается «важным и давним партнером Евросоюза». В связи с этим дипломат призвал лидеров стран сообщества «провести коллективную оценку [ситуации] и избежать событий, которые могут привести к сближению [Туниса] с правительствами Китая, России и Ирана».
Как отмечает журнал, Боррель считает, что в дальнейшем этот вопрос стоило бы серьезнее обсудить в европейских инстанциях.
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