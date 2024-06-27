ВС РФ нанесли удар по аэродромам Украины, которые готовили для западных самолетов
15:12 27.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковой ракетой «Кинжал», а также беспилотниками по аэродромам Украины, планируемым для размещения западных самолетов, сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования, аэробаллистической гиперзвуковой ракетой „Кинжал“, а также беспилотными летательными аппаратами по аэродромной инфраструктуре Украины, планируемой для размещения самолетов западных стран. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сообщили там.
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