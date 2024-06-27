Сбер с 1 июля запустит на новых территориях России эквайринг и предоставит бизнесменам льготные тарифы
21:18 27.06.2024
Предприниматели Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с 1 июля смогут установить в своих торговых точках стационарные POS и био-терминалы, а также интегрированное кассовое решение Сбера. Представители бизнеса уже работающие или начинающие свое дело на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, также получат скидку на торговый эквайринг. Для этого клиентам нужно подключить эквайринг со счетом возмещения в Сбере и зарплатный проект. Размер скидки будет определяться индивидуально, с учетом из сферы деятельности и оборота компании.
Для работы по новому тарифу предпринимателю понадобится договор эквайринга в рамках публичной оферты, открытый расчетный счет в Сбере, подключенный как счет возмещения по эквайрингу. Скидка будет больше, если представитель бизнеса сотрудничает со Сбером в рамках зарплатного проекта.
Новые тарифы будут распространяться на торговый эквайринг, SberPay QR, сервисы «Смарт-терминал» и «Мобильный кассир». Акция будет длиться до 30 июня 2025 года.
Как уже сообщала «Независимая газета», в ЛНР уже начали работать банкоматы Сбера. А в июне в республике начнет действовать полноформатное отделение, а также офисы в партнерской сети и мобильные офисы компании.
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