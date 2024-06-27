Вице-президент Сбера Белевцев: искусственный интеллект становится центральной технологией

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В 2024 году не будет ни одного успешного приложения, которое будет написано без использования искусственного интеллекта (ИИ или Artificial Intelligence — AI) или не будет содержать эту технологию, заявил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев на технологической конференции для разработчиков GigaConf. По словам Белевцева, в 2023 году каждую неделю в мире появлялось три релиза фундаментальных моделей. С 2011 года количество проектов с ИИ на GitHub увеличилось в 2000 раз. 80% разработчиков уже используют ассистента, созданного на основе ИИ-технологий, в своих личных проектах. А 60% компаний тестируют, внедряют или уже внедрили в работу искусственный интеллект и ждут от этого повышения продуктивности более чем на 20%.

На конференции выступали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, лидер сообщества MindSpore Сяоман Сю, директор по разработке департаментов доверия и безопасности, коммуникаций «Авито» Александр Салтанов и начальник Управления экспериментальных систем машинного обучения SberDevices Сергей Марков.

Как отмечает Андрей Белевцев, Сбер активно развивает собственные ИИ-сервисы для разработчиков. В частности, есть инструмент автогенерации кода GigaCode, позволяющий проводить аналитику кода и оценивать трудозатраты на его создание. Также Сбер совершенствует отечественную платформу для работы с исходным кодом GitVerse. Кроме того, разработчикам доступна российская среда разработки Giga IDE со встроенным ИИ-ассистентом.

«Мы всю нашу конференцию хотим посвятить тому, чтобы говорить о том, как AI становится центральной технологией», - отметил Андрей Белевцев.

По словам Максута Шадаева, в 2025 году в России стартует большой нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», в числе задач которого создание российской низкоорбитальной спутниковой группировки для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет, развитие цифровых платформ, отказ от «лоскутной цифровизации» и выход в облака, дальнейшее развитие технологий искусственного интеллекта, в том числе для обработки данных.

Конференция GigaConf состоялась 27 июня в креативном пространстве «Дизайн-завод», в ней участвовали более 50 ведущих экспертов российских и международных компаний, которые обсуждали создание передовых технологических решений и влиянии искусственного интеллекта и Open Source на ИТ-сферу. Выступления спикеров GigaConf 2024 доступны на сайте мероприятия.