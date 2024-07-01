Сбер снизил тарифы на страхование жизни и недвижимости для ипотечных заемщиков банка

17:30

С 1 июля по сниженным тарифам застраховать недвижимость, жизнь и здоровье могут ипотечные заемщики Сбера. Такие условия предлагают СберСтрахование и СберСтрахование жизни.

«Страхование при ипотеке – очень важный элемент финансовой защиты для заемщика, – отметил Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка. – Сбер применил инновационную модель в страховании, с помощью которой мы можем предложить каждому человеку максимально выгодные индивидуальные условия оформления полисов в компаниях СберСтрахование и СберСтрахование жизни. В результате снижение по тарифам на ипотечное страхование жизни может составить от 15% до 70%, на ипотечное страхование недвижимости – в среднем 45%».

Если у ипотечного заемщика заканчивается срок действия полиса по программе «Защищенный заемщик» СберСтрахования жизни, он может продлить его по сниженным тарифам. Они для каждого человека индивидуальны и зависят от риск-профиля клиента, который определяет искусственный интеллект. Снижение может составить от 15% до 70%.

Программа ипотечного страхования помогает заемщикам и их семьям сохранить прежнее качество жизни в сложный период. Полис служит защитой в случае инвалидности, критических заболеваний или ухода из жизни. Если возникнет страховое событие, то задолженность заемщика перед банком по ипотеке погасит страховая компания. Участие в программе при оформлении ипотеки позволяет снизить процентную ставку на один процентный пункт.

Более двух миллионов заемщиков по ипотеке доверяют свою жизнь и здоровье СберСтрахованию жизни. 3,6 тыс. страховых случаев с начала 2024 года компания урегулировала по этому виду страхования и выплатила 3,8 млрд руб.

А СберСтрахование снижает тарифы для всех клиентов, оформляющих полис ипотечного страхования недвижимости. В среднем снижение составит 45%.

Страхование залога – обязательный по закону вид защиты, он обеспечивает заемщику финансовую поддержку при наступлении чрезвычайных событий в период выплаты ипотечного кредита. В случае гибели жилья при непредвиденной ситуации страховая компания выплатит банку сумму долга по ипотечному кредиту за клиента.

Страховая защита распространяется на конструктивные элементы недвижимости: стены и перекрытия, окна, входные двери, остекления балконов, а также крыши и фундамент частных домов. Перечень застрахованных рисков можно расширить, защитив внутреннюю отделку, сантехнические коммуникации, электропроводку, а также предусмотреть компенсацию соседям, если их имущество пострадает по вине заемщика.

Всего с начала года СберСтрахование урегулировало более 3,7 тыс. страховых случаев по программам ипотечного страхования и выплатило клиентам свыше 800 млн руб.

Например, Михаил (36 лет) в 2022 году приобрел в ипотеку квартиру в Мурманске. Срок ипотеки составляет 30 лет, а сумма – 7 млн руб., поясняет пресс-служба Сбера. Мужчина ведет здоровый образ жизни, работает вахтовиком, есть семья и дети. Стоимость полиса «Защищенный заемщик» до изменений в тарифах для него составила бы 38 080 руб. в год, а по новым условиям она будет на 58% дешевле – 16 100 руб. в год. Полис ипотечного страхования недвижимости до изменения условий стоил бы Михаилу 15 750 руб., а по новым условиям – 8 680 руб.