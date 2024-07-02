В Польше хотят, чтобы в стране появилась сеть военных нефтепроводов НАТО — политик

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские власти заинтересованы в строительстве в стране военных трубопроводов НАТО, которые могут доставлять топливо для авиатехники и танков. Об этом сообщил глава польского Бюро национальной безопасности (польской спецслужбы) Яцек Севера в эфире телеканала Polsat.

«В Польше такой инфраструктуры нет. Взаимный интерес к ее созданию демонстрируется нами, прибалтами, румынами и турками», — отметил политик. Он добавил, что вопрос строительства натовских трубопроводов станет одним из важнейших направлений работы для польских властей в ближайшие месяцы.

Центрально-европейская система трубопроводов (Central European Pipeline System, CEPS) была построена в конце 1950-х годов. Протяженность сети военных нефтепроводов, охватывающая Бельгию, Францию, Германию, Люксембург и Нидерланды, составляет 5 314 км. Главным образом, система предназначена для доставки топлива для авиа- и бронетехники. С 1959 года CEPS используется и для гражданских целей. Так, этими трубопроводами доставляется топливо в международные аэропорты Амстердама, Брюсселя, Франкфурта-на-Майне.