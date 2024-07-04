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НОВОСТИ

Иран выступает за исключение доллара из взаимных расчетов стран ШОС

14:32 04.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тегеран выступает за полное исключение доллара США из торговых сделок стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер.

«Серьезно поставлен в повестку дня объединения вопрос использования национальных валют и увеличения их доли во взаимных коммерческих расчетах между странами — участницами, — сказал он на заседании совета глав государств — членов ШОС в Астане. — Исламская Республика Иран поддерживает продолжение переговоров специальных рабочих групп в этой сфере до достижения конечной цели, а именно — снижения [использования] или исключения доллара из торговых обменов между сторонами».

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