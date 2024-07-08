12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военный аэродром Озерное в Житомирской области поражен ракетным ударом, после пусков ракет с бортов ракетоносцев. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Множественные взрывы на военном аэродроме Озерное в Житомирской области, после пусков ракет с бортов ракетоносцев», — сказал собеседник агентства.