Военный аэродром Озерное в Житомирской области поражен ракетным ударом
12:00 08.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военный аэродром Озерное в Житомирской области поражен ракетным ударом, после пусков ракет с бортов ракетоносцев. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.
«Множественные взрывы на военном аэродроме Озерное в Житомирской области, после пусков ракет с бортов ракетоносцев», — сказал собеседник агентства.
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