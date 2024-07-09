ВС РФ уничтожили колонну техники ВСУ в Стецковке Сумской области
11:00 09.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы РФ с помощью ОТРК «Искандер» уничтожили колонну военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Стецковке Сумской области. Как сообщили в Минобороны России, уничтожено 20 военных автомобилей и до 65 боевиков ВСУ.
Российское военное ведомство также опубликовало кадры объективного контроля уничтожения колонны военной техники.
«Расчет ОТРК „Искандер-М“ нанес ракетный удар по вскрытой разведкой колонне ВСУ в населенном пункте Стецковка Сумской области. В результате удара уничтожены склад артиллерийских боеприпасов, 20 военных автомобилей для перевозки боеприпасов и личного состава ВСУ и до 65 боевиков ВСУ», — сказали в ведомстве.
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