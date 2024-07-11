Осуждение США торговли Китая с РФ является проявлением двойных стандартов — МИД КНР

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Осуждение Соединенными Штатами Китая за торговлю с Россией является проявлением двойных стандартов. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Мы видим, что США и их союзники до сих пор не прерывали торговлю с Россией. В прошлом году объем торговли между ними и РФ превысил $130 млрд, что составляет 18% объема внешней торговли России, — отметил Линь Цзянь. — Соединенные Штаты представили законопроект о масштабной помощи Украине, в то же время они безосновательно критикуют нормальный экономический и торговый обмен между Китаем и Россией, это ничем не прикрытые лживые двойные стандарты».

Он указал, что большинство стран мира не участвовали во введении санкций против России и не прекращали торговлю с РФ, и США не могут возлагать вину на Китай.