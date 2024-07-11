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Индия ведет переговоры с РФ о долгосрочной сделке по импорту нефти — Reuters

12:32 11.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии ведут переговоры с Россией о заключении долгосрочной сделки по импорту нефти. Об этом со ссылкой на правительственный источник сообщило агентство Reuters.

По словам источника, сторонам переговоров еще предстоит окончательно согласовать условия сделки, в том числе валюту оплаты импорта. «Совместные переговоры государственных нефтеперерабатывающих компаний с Россией уже ведутся», — указал он.

Источник добавил, что индийские частные нефтеперерабатывающие компании могут позже присоединиться к этим переговорам.

Ранее на полях российско-индийского саммита в ходе визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву вице-премьер РФ Александр Новак, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил, что Россия и Индия рассматривают возможность заключения долгосрочного соглашения на поставку нефти, в этом заинтересованы обе страны.

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