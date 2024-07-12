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В Госдеп прибыла посылка с донбасской розой для Нуланд

10:05 12.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кованная из осколка снаряда роза, подаренная бывшей замглаве госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд советником главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Яном Гагиным, доставлена в Госдеп. Об этом Гагин рассказал в беседе с ТАСС.

В середине июня Гагин сообщал, что отправил кованную из артснаряда розу в подарок Нуланд.

«Мне пришло оповещение о том, что посылка доставлена по адресу — в Госдеп. При отправке была указана должность того, кому она должна была попасть в руки. Сейчас госпожа Нуланд не работает на том месте, вместо нее посылку должен был получить господин Блинкен. В любом случае она доставлена получателю», — сказал Гагин.

Посылка сопровождалась письмом с призывом о прекращении поставок вооружения Киеву и просьбой передать розу Нуланд.

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