Британские ВМС сообщили об инциденте недалеко от побережья Ходейды в Йемене

11:07 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инцидент произошел в 70 морских милях к юго-западу от побережья йеменского портового города Ходейда. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

Инцидент охарактеризован как «нападение». Подробности не приводятся. В UKMTO рекомендовали судам проявлять осторожность при проходе через этот район Красного моря.

После обострения конфликта в секторе Газа йеменское движение мятежников-хуситов «Ансар Аллах» предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится.