В Думе предлагают компенсировать педагогам в селах 100% платы за жилье

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») направила письмо вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением компенсировать педагогам в селах 100% платы за жилье. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

«Предлагается предоставить компенсацию в размере 100% от суммы оплаты жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, руководителям, заместителям руководителей, руководителям структурных подразделений и их заместителям, состоящим в штате по основному месту работы в федеральных государственных образовательных организациях, проживающим и работающим по трудовому договору в сельских населенных пунктах», — говорится в документе.

В случае отсутствия дополнительных бюджетных средств для реализации этой инициативы Лантратова предлагает рассмотреть возможность ввести ежегодную индексацию выплаты, которую сейчас компенсируют учителям в селах. Она составляет 1 200 рублей.