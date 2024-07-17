Аналитики: выплата дивидендов Сбера окажет положительное влияние на экономику регионов
21:25 17.07.2024
Акционеры Сбера начали получать сообщения о выплатх дивидендов за 2023 год по приобретенным акциям. По мнению экспертов, стабильная дивидендная политика Сбера оказывает положительный эффект как в целом на российскую экономику, так и на развитие отдельных регионов.
«Что касается дивидендов за 2023 год, то здесь стоит учитывать, что 50% пойдет в бюджет государства, а затем может быть направлено на социально-значимые цели, инфраструктуру и так далее, причем по всей стране. Поэтому можно говорить о том, что выплата дивидендов Сбера играет важную роль и окажет положительное влияние на экономику регионов», - поделился мнением Сергей Калинин, эксперт по финансовым рынкам и управленческой эффективности.
По его словам, также не стоит забывать, что дивиденды получат и частные инвесторы, которые также живут по всей стране. Доход от акций Сбера может остаться на местах, в субъектах РФ, по мере того, кто, как и где будет тратить вырученные средства. Эксперт также отметил, что последнее время акции Сбера показывают хорошую динамику, торгуясь в районе 300 руб.: «Думаю, что у них есть потенциал роста в ближайшее время».
Дивиденты перечисляются в бюджет и потом используются в соответствии с расходными статьями, финансируемыми из российского бюджета прямо или опосредованно в случае дотаций или кредитов региональным бюджетам, объясняет Александр Цыганов, профессор, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ.
«В случае использования для финансирования социальных проектов успех и позитивное влияние на социально экономическое развитие очевидны при обоснованности этих проектов и контроля за использованием средств. С учетом системы экспертиз и контроля за расходованием бюджетных средств вполне разумно ожидать позитивный эффект в целом для экономики в случае крупных системообразующих банков, в том числе Сбера, у которых прибыль имеет значение при сопоставлении с расходными статьями российского бюджета. Просто можно сразу прикинуть сколько школ, больниц и поликлиник, оборудования для них можно купить и после будет понятен позитив», – сказал Цыганов.
Как отмечает главный аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян, дивиденды сигнализируют о финансовом состоянии эмитента и служат своеобразным инвестиционным барометром отрасли и компании.
«В случае со Сбером, мы видим, что в прошлом году он показал высокую прибыль, тенденция повторяется в текущем году, поэтому акционеры могут быть спокойны и продолжать вкладываться в акции кредитной организации», – дает совет инвесторам эксперт.
По мнению аналитиков ПСБ, долгосрочные перспективы банка также могут быть хорошими за счет способности основного бизнеса «Сбера» генерировать денежные потоки, достаточные для сохранения привлекательной дивидендной доходности и развития технологий и ИИ. «Целевая цена на горизонте 12 месяцев – 371 руб. Потенциал роста с текущих уровней – 25%», – писал РБК со ссылкой на экспертов ПСБ.
Ранее в Сбере сообщали, что по итогам прошлого года акционерам будет выплачено по 33,3 руб. за акцию. Всего сумма дивидентов составит 752 млрд руб., из которых половина будет отправлена напрямую в бюджет, а другая часть – частным акционерам.
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