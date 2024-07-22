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НОВОСТИ

Выход Байдена из президентской гонки не является приоритетной темой повестки РФ — Песков

13:20 22.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение действующего президента США Джо Байдена о выходе из президентской гонки не является приоритетной темой российской повестки дня. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Речь идет об избирательной кампании в США. <…> Это не наше внутреннее дело. Это не может быть приоритетной темой нашей повестки дня», — сказал представитель Кремля, комментируя решение Байдана не добиваться переизбрания на высший государственный пост.

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