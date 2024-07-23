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КНР готова повышать уровень инвестиционного сотрудничества с РФ — вице-премьер Госсовета

10:05 23.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай готов вместе с Россией постоянно повышать уровень инвестиционного сотрудничества. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян на встрече в Москве с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым.

«Китай готов сотрудничать с Россией для полной реализации важного консенсуса глав государств, постоянно повышать уровень инвестиционного сотрудничества между двумя странами», — приводит слова Дин Сюэсяна Центральное телевидение Китая.

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