КНР готова повышать уровень инвестиционного сотрудничества с РФ — вице-премьер Госсовета

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай готов вместе с Россией постоянно повышать уровень инвестиционного сотрудничества. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян на встрече в Москве с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым.

«Китай готов сотрудничать с Россией для полной реализации важного консенсуса глав государств, постоянно повышать уровень инвестиционного сотрудничества между двумя странами», — приводит слова Дин Сюэсяна Центральное телевидение Китая.