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НОВОСТИ

Госдума приняла закон о постоянном патрулировании заповедников

17:12 23.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях закон, которым предусматривается введение режима постоянного патрулирования заповедников инспекторами в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений.

Документ внесен группой парламентариев от думской фракции «Новые люди» в марте 2023 года и принят в первом чтении в октябре того же года. Законопроект предусматривает внесение изменений в закон «Об особо охраняемых природных территориях». Инициативой предлагается ввести специальный режим контроля за заповедниками — постоянный рейд. Он подразумевает нахождение инспекторов в пунктах контроля за заповедниками и постоянное патрулирование территории (акватории) заповедников.

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