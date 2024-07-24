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Патентование изобретений в РФ выросло на 6,9% с начала года — Роспатент

11:00 24.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 15 тысяч заявок на патентование изобретений и полезных моделей подали отечественные разработчики в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) с января по июнь 2024 года. Об этом сообщил глава службы Юрий Зубов.

«С января по июнь 2024 года российские инноваторы подали в Роспатент более 15 тысяч заявок на регистрацию охранных документов для изобретений и полезных моделей. Это превышает на 6,9% аналогичный показатель 2023 года — 14 040 заявок на патенты», — отметил Зубов, чьи слова приводит пресс-служба Роспатента.

Наибольшую активность, по его словам, продемонстрировал малый и средний бизнес. Представители МСП в первом полугодии подали на 12,9% заявок больше, чем за первые шесть месяцев 2023 года (2 039 заявок против 1 807).

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