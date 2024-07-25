Имран Хан намерен из тюрьмы баллотироваться на пост канцлера Оксфордского университета

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Пакистана, лидер оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имран Хан планирует баллотироваться на пост канцлера Оксфордского университета. Об этом сообщает газета The Express Tribune.

Политик, возможно, отправит заявку с предложением свой кандидатуры на пост главы оксфордского университета прямо из тюремной камеры, где он находится в заключении по различным обвинениям.

«Имран Хан пользуется широкой известностью в мире, к нему растет общественный интерес, и Оксфордский университет не исключение», — сказал в интервью изданию советник экс-главы пакистанского кабмина Сайед Зульфи Бухари.

По его словам, сторонники ДЗС начнут сбор подписей в поддержку кандидатуры Имрана Хана на пост канцлера этого одного из самых престижных учебных заведений в мире сразу же после того, как получат разрешение от политика.

Должность канцлера университета Оксфорда сейчас остается вакантной после ухода в отставку занимавшего ее в течение 21 года 80-летнего лорда Паттена. Впервые выборы нового канцлера, церемониального главы этого учебного заведения, будут проводиться в режиме онлайн с участием 350 тыс. членов студенческого собрания, и Имран Хан, как считают его однопартийцы, сможет с успехом баллотироваться на них.

Оксфордский университет, можно сказать, альма-матер для Имрана Хана, там в колледже Кебл он в 1972 году изучал экономику и политику, а также был капитаном университетской команды по крикету. О работе на посту главы университетского коллектива политик тоже знает не понаслышке — с 2005 по 2014 год он был канцлером британского Брэдфордского университета.